Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 9 июня

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По состоянию на утро 9 июня в Молдове было подтверждено 9807 случаев коронавируса, 1052 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе поступили 124 человека с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 305 из них находятся в тяжелом состоянии (20 подключены к аппаратам ИВЛ), 775 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вылечились еще 59 человек. Всего выздоровели 5797 граждан.

Зарегистрированы еще 6 летальных исходов: скончались 63-летний мужчина и 70-летняя женщина из Чадыр-Лунги, 69-летняя жительница Фалешт, 72-летняя жительница Бельц, 65-летняя женщина из Кишинева и 74-летняя из Страшен. У всех были хронические заболевания. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 359 человек.

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