Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 8 марта

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За последние сутки в Молдове выявили 352 новых случая коронавируса. Было сделано 4834 теста. Информацию представили в Минздраве.

32 новых случая были “завезены” из Украины.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 505996 случая коронавируса. Вылечились 485303 человека (+660), скончались 11298.

Активными остаются 9502 случая. В больницах лечатся 642 человека, из которых 60 в крайне тяжёлом состоянии, а двое подключены к аппаратам ИВЛ.

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