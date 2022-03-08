Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 8 марта

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 8 марта

За последние сутки в Молдове выявили 352 новых случая коронавируса. Было сделано 4834 теста. Информацию представили в Минздраве. 

32 новых случая были “завезены” из Украины.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 505996 случая коронавируса. Вылечились 485303 человека (+660), скончались 11298.

Активными остаются 9502 случая. В больницах лечатся 642 человека, из которых 60 в крайне тяжёлом состоянии, а двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md