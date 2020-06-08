Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 8 июня

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По состоянию на утро 8 июня в Молдове подтверждены 9 700 случаев коронавируса, 1 047 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступило 39 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтверждённым диагнозом, 318 из них находятся в тяжёлом состоянии (в том числе 24 подключены к аппаратам ИВЛ), 680 в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Накануне были выписаны ещё 100 человек. Общее число выздоровевших граждан достигло 5 738.

За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 5 человек: 61-летняя и 69-летняя женщины из Рышканского района, 64-летний и 71-летний бельчане и 62-летняя женщина из Чадыр-Лунгского района. Общее число летальных исходов достигло 346.

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