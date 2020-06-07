Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 7 июня

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По состоянию на утро 7 июня в Молдове было подтверждено 9511 случаев коронавируса, 1042 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе поступил 121 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с подтвержденным диагнозом, 335 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 27 подключены к аппаратам ИВЛ), 666 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вылечились еще 210 человек. Общее количество выздоровевших составило 5638.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 4 человека: 70-летний житель Яловен, 68-летняя женщина из Штефан-Водэ, а также 62-летняя и 69-летняя жительницы Кишинева. У всех были хронические заболевания. Общее число летальных исходов достигло 335.

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