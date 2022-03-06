Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 6 марта

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 6 марта

За последние сутки в Молдове выявили 518 новых случаев коронавируса. Был сделан 4091 тест. Информацию представили в Минздраве. 

18 новых случаев были “завезены”: 16 из Украины (у беженцев), по одному из Румынии и Турции.

В больницах находятся 578 человек с ковидом. 85 – в крайне тяжёлом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ. 5010 лечатся на дому.

За всё время пандемии в Молдове выявили 505 393 случая коронавируса. Вылечились 484 333 человека (+1141). Скончались 11292 (+7).

Активными остаются 9875 случаев заболевания.

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