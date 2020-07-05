Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 5 июля

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По состоянию на утро 5 июля в Молдове было подтверждено 17672 случая инфицирования коронавирусом. Это данные за всё время пандемии. 1265 заболевших были зарегистрированы в Приднестровье.

422 пациента с подтверждённым диагнозом находятся в тяжелом состоянии, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1129 оценивается как среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Выздоровели ещё 322 человека. Всего вылечились 10728 человек.

Зарегистрированы ещё 2 летальных исхода, а всего скончались 582 человека.