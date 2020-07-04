Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 4 июля

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По состоянию на утро 4 июля в Молдове было подтверждено 17 445 случаев коронавируса, 1 250 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 74 человека с подозрением на инфекцию, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

435 госпитализированных пациентов остаются в тяжёлом состоянии, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1 074 заболевших оценивается как среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Из медучреждений за последние сутки были выписаны ещё 303 человека. Всего в Молдове выздоровели 10 396 граждан.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё 4 человека, у всех были хронические заболевания. Общее количество летальных исходов составляет на данный момент 576.

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