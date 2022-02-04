Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 4 февраля

0

За минувшие сутки в Молдове выявили 5212 случаев коронавируса. Было сделано 17234 теста. Информацию представили в Минздраве.

25 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. В больницах от коронавируса лечатся 3146 человек. 183 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 29 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 26350 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 460307 случаев заболевания. Вылечились 397813 человек (+4818), скончались 10734 (+16). Активными остаются 51766 случаев коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.