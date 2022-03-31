Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 31 марта

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За последние сутки в Молдове выявили 296 новых случаев коронавируса. Было сделано 3 652 теста. Информацию представили в Минздраве.

7 новых случаев были “завезены”, остальные – местные. 326 человек лечатся в больницах, 53 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 8 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1 428 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 513 442 случая коронавируса. Вылечились 499 161 человек (+423), скончались 11 431 (+3).

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