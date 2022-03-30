Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 30 марта

0

За минувшие сутки в Молдове выявили 204 случая коронавируса. Было сделано 3 987 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 8 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

В больницах от коронавируса лечатся 342 человека. 52 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 9 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1 447 граждан.

За всё время пандемии в Молдове выявили 513 146 случаев заболевания. Вылечились 498 738 человек (+341), скончались 11 428 (+5).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.