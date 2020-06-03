Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 3 июня

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По состоянию на утро 3 июня в Молдове подтверждено 8548 случаев коронавируса, 1008 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 поступило 58 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 248 находятся в тяжелом состоянии, 597 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера из медучреждений страны были выписаны еще 125 человек. Всего выздоровели 4863 граждан.

Скончались еще 2 человека: 80-летний житель Кишинёва и 76-летняя жительница Каларашского района. У обоих были хронические заболевания. Общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, составило 309.

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