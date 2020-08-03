Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 3 августа

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По состоянию на утро 3 августа в Молдове за всё время пандемии было выявлено 25 362 случая коронавируса, в том числе 1 561 в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 в Кишиневе поступил 51 человек с подозрением на инфекцию.



Что касается пациентов с подтвержденным диагнозом, 437 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 41 подключен к аппаратам ИВЛ, 1 196 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вылечились еще 126 человек, а всего выздоровели 17 942 пациента. Скончались 792.

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