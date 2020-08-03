Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 3 августа

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 3 августа

По состоянию на утро 3 августа в Молдове за всё время пандемии было выявлено 25 362 случая коронавируса, в том числе 1 561 в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 в Кишиневе поступил 51 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с подтвержденным диагнозом, 437 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 41 подключен к аппаратам ИВЛ, 1 196 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вылечились еще 126 человек, а всего выздоровели 17 942 пациента. Скончались 792.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md