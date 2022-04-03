Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 3 апреля

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 3 апреля

За последние сутки в стране выявили 185 новых случаев коронавируса. Было сделано 2379 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

В больницах от коронавируса лечатся 282 человека. 50 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1260 человек. 1992 – под наблюдением.

За всё время пандемии в Молдове выявили 514199 случаев ковида. Вылечились 500082 человека (+266), скончались 11446 (+1).

Активными остаются 2790 случаев.

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