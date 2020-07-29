Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 29 июля

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По состоянию на утро 29 июля в Молдове за всё время пандемии был подтвержден 23521 случай коронавируса, в том числе 1520 в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 в Кишиневе поступили 99 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с подтвержденным диагнозом, 454 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 36 подключены к аппаратам ИВЛ, 1060 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вылечились еще 323 человека, а всего выздоровели 16785 пациентов. Скончались 757.

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