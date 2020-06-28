Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 28 июня

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 28 июня

По состоянию на утро 28 июня в Молдове было подтверждено 16080 случаев коронавируса, 1203 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступили 40 человек с подозрением на инфекцию.

469 пациентов с подтверждённым диагнозом находятся в тяжёлом состоянии (30 подключены к аппаратам ИВЛ), 1181 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вылечились ещё 118 человек. Всего выздоровели 9081 граждан. Скончались 526.

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