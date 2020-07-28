Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 28 июля

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 28 июля

По состоянию на утро 28 июля за всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 23154 случая коронавируса, 1499 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 в Кишиневе поступили 117 человек с подозрением на инфекцию. 

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 435 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 38 подключены к аппаратам ИВЛ, 1075 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера были выписаны еще 308 человек, а всего выздоровели 16462 граждан. Скончались 751.

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