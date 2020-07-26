Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 26 июля

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 26 июля

По состоянию на утро 26 июля в Молдове за всё время пандемии было подтверждено 22 828 случаев коронавируса, 1489 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 в Кишиневе поступили 58 человек с подозрением на инфекцию. 

Что касается пациентов с подтвержденным диагнозом, 414 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 29 подключены к аппаратам ИВЛ), 1039 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Выписаны еще 301 человек, а всего вылечились 15909 пациентов. Скончались 733.

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