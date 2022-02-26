Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 26 февраля

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 26 февраля

За минувшие сутки в Молдове выявили 668 случаев коронавируса. Было сделано 7 364 теста.

Информацию представили в Минздраве. 9 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

В больницах от коронавируса лечатся 1 204 человека. 100 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 9 161 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 500 812 случаев заболевания. Вылечились 474 487 человек (+947), скончались 11 201 (+16).

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