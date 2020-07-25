Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 25 июля

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 25 июля

По состоянию на утро 25 июля за всё время пандемии в Молдове было подтверждено 22 483 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки в Центр COVID-19 поступил 81 человек с подозрением на инфекцию. 

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 372 из них находятся в тяжелом состоянии (29 подключены к аппаратам ИВЛ), 1 025 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера из медучреждений страны был выписан еще 201 человек, а всего вылечились 15 608 пациентов. Скончались 729.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md