Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 25 июля

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По состоянию на утро 25 июля за всё время пандемии в Молдове было подтверждено 22 483 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки в Центр COVID-19 поступил 81 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 372 из них находятся в тяжелом состоянии (29 подключены к аппаратам ИВЛ), 1 025 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера из медучреждений страны был выписан еще 201 человек, а всего вылечились 15 608 пациентов. Скончались 729.

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