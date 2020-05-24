Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 24 мая

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До настоящего времени в Республике Молдова было подтверждено 6994 новых случая коронавируса, 874 из которых – в Приднестровье.

288 человек остаются в тяжелом состоянии, в том числе 25 подключены к аппаратам ИВЛ, 597 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Выздоровели еще 261 человек, из которых 93 – пациенты больниц, а 168 проходили лечение на дому под наблюдением врача. Общее число выздоровевших составляет 3713.

За последние сутки скончались: 63-летний мужчина и 70-летняя женщина из Кагула, 80-летний мужчина из Новых Анен, 72-летний житель Сорок, 62-летняя жительница Бельц и три женщины из Кишинева в возрасте 53, 59 и 62 лет. У всех были хронические заболевания. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 250 человек.

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