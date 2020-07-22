Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 22 июля

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По состоянию на утро 22 июля за всё время пандемии в Молдове подтверждено 21 442 случая коронавируса, 1451 из которых – в Приднестровье. 404 человека остаются в тяжелом состоянии, в том числе 25 подключены к аппаратам ИВЛ, 973 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера из медицинских учреждений были выписаны еще 257 человек, а всего вылечились 14856. Скончались 708.

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