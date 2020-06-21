Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 21 июня

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До настоящего часа в Молдове было подтверждено 13 953 случаев коронавируса, в том числе 1156 в Приднестровье. 440 человек находятся в тяжелом состоянии (31 подключены к аппаратам ИВЛ), 1097 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Накануне из медицинских учреждений страны были выписаны еще 151 человек. Всего вылечились 7896 граждан.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончался еще один человек: 55-летний житель Гагаузии, у которого были хронические заболевания. Общее количество летальных исходов составило 465.

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