Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 21 июля

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 21 июля

По состоянию на утро 21 июля за всё время пандемии в Молдове было подтверждено 21 115 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 100 человек с подозрением на инфекцию. 

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 364 из них находятся в тяжелом состоянии (26 подключены к аппаратам ИВЛ), 1024 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера из медучреждений страны были выписаны еще 132 человека, а всего вылечились 14599 пациентов. Скончались 697.

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