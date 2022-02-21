Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 21 февраля

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 21 февраля

За последние сутки в Молдове выявили 231 случай коронавируса. Было сделано 3 509 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

Шесть новых случаев были “завезены”, остальные местные. В больницах лечатся 1 236 человек. 98 из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 11 625 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 495 415 случаев коронавируса. Вылечились 467 312 человек (+1 229), скончались 11 117 (+13).

Активными остаются 16 993 случая коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md