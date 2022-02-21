Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 21 февраля

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За последние сутки в Молдове выявили 231 случай коронавируса. Было сделано 3 509 тестов. Информацию представили в Минздраве.

Шесть новых случаев были “завезены”, остальные местные. В больницах лечатся 1 236 человек. 98 из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 11 625 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 495 415 случаев коронавируса. Вылечились 467 312 человек (+1 229), скончались 11 117 (+13).

Активными остаются 16 993 случая коронавируса.

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