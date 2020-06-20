Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 20 июня

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По состоянию на утро 20 июня в Молдове было подтверждено 13 556 случаев коронавируса, 1 146 из которых – в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 68 человек с подозрением на инфекцию. 440 госпитализированных пациента остаются в тяжёлом состоянии, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1 097 оценивается как среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Из медучреждений были выписаны ещё 220 человек. Всего выздоровели 7 745 граждан.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё 8 человек, у всех были хронические заболевания. Общее количество летальных исходов составляет на данный момент 458.

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