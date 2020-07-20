Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 20 июля

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По состоянию на утро 20 июля за всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 20980 случаев коронавируса, 1427 из которых – в Приднестровье. 366 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе 31 подключен к аппаратам ИВЛ, 1029 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Накануне из медучреждений страны выписали еще 91 человек. Всего вылечились 14 467 граждан.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 4 человека: 77-летний житель Дрокии, 85-летний мужчина и 69-летняя женщина из Кишинева и 65-летний житель Комрата. У всех были хронические заболевания. Общее число летальных исходов составило 688.

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