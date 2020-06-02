Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 2 июня

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По состоянию на утро 2 июня в Молдове подтверждено 8360 случаев коронавируса, 1003 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 поступило 94 человека с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 255 находятся в тяжелом состоянии, 619 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера из медучреждений страны были выписаны еще 116 человек. Всего выздоровели 4738 граждан.

Скончались еще 2 человека: 56-летний мужчина и 81-летняя женщина из Кишинева. У обоих были хронические заболевания. Общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, составило 307.

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