Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 18 июля

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По состоянию на утро 18 июля в Молдове было подтверждено 20 494 случая коронавируса, 1 372 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступило 80 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтверждённым диагнозом, 362 из них находятся в тяжёлом состоянии (в том числе 27 подключены к аппаратам ИВЛ), 967 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Из медучреждений страны выписали ещё 270 человек. Всего выздоровели 14 183 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 676 человек.

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