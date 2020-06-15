Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 15 июня

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По состоянию на утро 15 июня в Молдове было подтверждено 11740 случаев коронавируса, 1097 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 43 человека с подозрением на инфекцию.

417 госпитализированных пациентов остаются в тяжелом состоянии, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 887 оценивается как среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Из медучреждений были выписаны еще 171 человек. Всего выздоровели 6794 граждан.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще двое: 67-летний житель Комрата и 42-летний кишиневец. У обоих были хронические заболевания. Общее количество летальных исходов составляет на данный момент 408.

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