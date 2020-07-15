Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 15 июля

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По состоянию на утро 15 июля в Молдове было подтверждено 19 708 случаев коронавируса, 1 328 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступили 78 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтверждённым диагнозом, 346 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 27 подключены к аппаратам ИВЛ, 998 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно, сообщает пресс-служба Минздрава.

Вылечились ещё 265 человек, а всего – 13 298. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 658 граждан.

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