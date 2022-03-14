Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 14 марта

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За последние сутки в Молдове выявили 241 новый случай коронавируса. Было сделано 1689 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах остаются 303 человека с ковидом. 41 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 2 подключены к аппаратам ИВЛ. 2970 человек лечатся на дому.

За всё время пандемии в Молдове выявили 508235 случаев коронавируса. Вылечились 490993 человека (+712), скончались 11350 (+4).

Активными остаются 6011 случаев.

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