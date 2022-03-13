Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 13 марта

За последние сутки в Молдове выявили 395 новых случаев коронавируса. Было сделано 2 822 теста. Информацию представили в Минздраве.
В больницах остаются 365 человек с ковидом. 67 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 9 подключены к аппаратам ИВЛ.
За всё время пандемии в Молдове подтвердили 507 994 случая коронавируса. Вылечились 490 281 человек (+749), скончались 11 346 (+7).
Активными остаются 6 486 случаев ковида.
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