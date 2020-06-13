Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 13 июня

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По состоянию на утро 13 июня в Молдове подтверждены 11 093 случая коронавируса, 1 085 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступило 48 человек с подозрением на инфекцию.



Что касается пациентов с уже подтверждённым диагнозом, 378 из них находятся в тяжёлом состоянии (в том числе 23 подключены к аппаратам ИВЛ), 824 в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Накануне были выписаны ещё 192 человека. Общее число выздоровевших граждан достигло 6 421.

За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 10 человек: четверо мужчин в возрасте 69, 56, 72, 58 лет, а также 67-летняя женщина из Гагаузии, 82-летний мужчина и 80-летняя женщина из Кишинёва, 71-летняя жительница Страшенского района, 81-летняя жительница Комрата и 58-летняя женщина из Приднестровья. Общее число летальных исходов достигло 395.

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