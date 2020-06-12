Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 12 июня (ВИДЕО)

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По состоянию на утро 12 июня в Молдове подтверждено 10 727 случаев коронавируса, 1078 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступил 81 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 344 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 22 подключены к аппаратам ИВЛ), 824 в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Накануне были выписаны еще 157 человек. Общее число выздоровевших граждан достигло 6229.

За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 7 человек: 51-летний житель Оргеева, 54-летняя женщина из Гагаузии, женщины 67 и 69 лет из Кишинёва, мужчины 72, 73 и 76 лет из Кишинёва. Общее число летальных исходов достигло 382.

Кроме того, на сегодняшний день лечение дома проходят 1312 пациентов с легкой формой COVID–19. Из пациентов, лечащихся на дому, 1259 выздоровели.

Уровень заражения коронавирусом в Молдове составляет 3086 случаев на 1 млн населения. Показатель смертности – 3,5% или 109 случаев на 1 млн населения. Что касается крайней, 23 недели, то число случаев коронавируса выросло на 20% по сравнению с предшествующей неделей. Количество вылечившихся выросло на 19%, а число летальных исходов – на 2%.

Кишинёв остаётся на первом месте по числу случаев COVID–19 на 100 тысяч населения – 31, 68%. В Приднестровье – 10,05%, в Бельцах – 5,77% в Кагуле – 5,07%, в Сороках – 4,64%, в Чадыр-Лунге – 3,67%.

Всего с 26 февраля по 11 июня было проведено 69018 тестов на коронавирус.

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