Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 12 июля

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По состоянию на утро 12 июля в Молдове было подтверждено 19208 случаев коронавируса, 1313 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступил 61 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтверждённым диагнозом, 366 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 25 подключены к аппаратам ИВЛ, 1046 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вылечились ещё 211 человек, а всего – 12667. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 641 человек.