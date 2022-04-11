Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 11 апреля

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За последние сутки в стране выявили 43 новых случая коронавируса. Было сделано 945 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В больницах от коронавируса лечатся 253 человека. 23 находятся в крайне тяжёлом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1 132 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 515 488 случаев коронавируса. Вылечились 502 002 человека (+140), скончались 11 470 (+8).

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