Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 10 марта

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 10 марта

За последние сутки в Молдове выявили 459 новых случаев коронавируса. Было сделано 5799 тестов. Информацию представили в Минздраве. 

20 новых случаев были “завезены”: 19 из Украины и один из Италии. В больницах находятся 613 человек. 79 – в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 4327 человек, ещё 7732 – под наблюдением.

За всё время пандемии в Молдове выявили 506681 случай коронавируса. Вылечились 486651 человек (+539), скончались 11319 (+15).

Активными остаются 8830 случаев ковида.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md