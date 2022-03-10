Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 10 марта

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За последние сутки в Молдове выявили 459 новых случаев коронавируса. Было сделано 5799 тестов. Информацию представили в Минздраве.

20 новых случаев были “завезены”: 19 из Украины и один из Италии. В больницах находятся 613 человек. 79 – в крайне тяжёлом состоянии, 6 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 4327 человек, ещё 7732 – под наблюдением.

За всё время пандемии в Молдове выявили 506681 случай коронавируса. Вылечились 486651 человек (+539), скончались 11319 (+15).

Активными остаются 8830 случаев ковида.

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