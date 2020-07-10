Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 10 июля

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 10 июля

По состоянию на утро пятницы в Молдове было подтверждено 18 666 случаев инфицирования коронавирусом. 1 293 заболевших были зарегистрированы в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 68 человек с подозрением на инфекцию, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 363 пациента с подтверждённым диагнозом находятся в тяжёлом состоянии, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1 025 оценивается как среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Выздоровели ещё 252 человека. Всего с начала пандемии вылечились 12 188 граждан. В то же время зарегистрированы ещё 3 летальных исхода, а всего скончались 627 человек.

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