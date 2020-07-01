Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 1 июля

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По состоянию на утро 1 июля за всё время пандемии в Молдове было подтверждено 16 613 случаев коронавируса, 1222 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступил 71 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 438 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 30 подключены к аппаратам ИВЛ), 1140 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Из медучреждений страны выписали еще 212 человек. Всего выздоровели 9594 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 547 человек.

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