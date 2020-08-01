Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 1 августа

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 1 августа

По состоянию на утро 1 августа в Молдове за всё время пандемии было выявлено 24 733 случая коронавируса, в том числе 1551 в Приднестровье.

Что касается пациентов с подтвержденным диагнозом, 442 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 39 подключены к аппаратам ИВЛ, 1152 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вылечились еще 302 человека, а всего выздоровел 17 571 пациент. Скончались 783.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md