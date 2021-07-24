Коронавирус в Молдове: ситуация на субботний вечер

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Сегодня, 24 июля, в Молдове выявили 97 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За сутки было сделано 5 202 теста. 5 случаев “прибыли” из-за рубежа.

В Кишинёве выявили 17 новых случаев коронавируса, в Приднестровье – 44, в Кагуле – 15. Остальные случаи представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 258 581 случай коронавируса. Вылечились 251 437 человек (+90 за сутки), скончались 6 242 (+2 за сутки). Активными остаются 902 случая коронавируса.

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