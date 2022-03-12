Коронавирус в Молдове: ситуация на субботнее утро

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За последние сутки в Молдове выявлен 571 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 5 343 теста.

Информацию представили в Минздраве. 17 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

В больницах находятся 611 человек с подтверждённым диагнозом. 81 из них – в крайне тяжёлом состоянии. 7 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 507 599 случаев коронавируса. Вылечились 489 532 человека (+1334), скончались 11 339 (+6).

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