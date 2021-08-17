Коронавирус в Молдове: ситуация на сегодняшний вечер

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17 августа в Молдове выявили 345 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 6 644 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

9 новых случаев “завезли” из-за рубежа. В Кишинёве выявили 93 новых случая COVID-19, в Единцах – 43, в Кагуле – 25. Остальные случаи представлены на графике ниже.

39 ковид-пациентов находятся в больницах в тяжёлом состоянии, 3 подключены к ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 262 589 случаев коронавируса. Вылечились 254 290 человек (+147 за сутки), скончались 6 320 (+7 за сутки). Активными остаются 1 979 случаев заболевания.

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