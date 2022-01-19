Коронавирус в Молдове: ситуация на сегодняшний вечер

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Сегодня, 19 января, в Молдове выявили 3 255 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 14 636 тестов. 52 новых случая были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 396 678 случаев заболевания. Вылечились 368 373 человека (+645), скончались 10 470 (+8).

В больницах находятся 1 720 человек, 174 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 21 подключены к аппаратам ИВЛ. На домашнем лечении – 8 349 граждан.

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