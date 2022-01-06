Коронавирус в Молдове: ситуация на сегодняшний вечер

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Сегодня, 6 января, в Молдове выявили 702 новых случая коронавируса. За сутки сделали 9 735 тестов.

Информацию представили в Минздраве. 45 новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 378 904 случая коронавируса. Вылечились 363 767 человек (+346), скончались 10 340 (+12).

В больницах остаются 783 пациента, в тяжёлом состоянии – 127. К аппаратам ИВЛ подключены 12 человек.

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