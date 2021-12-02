Коронавирус в Молдове: ситуация на сегодняшний вечер

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2 декабря в Молдове выявили 732 новых случая коронавируса. За сутки сделали 6 141 тест.

Информацию представили в Минздраве. 9 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

В больницах находятся 1 540 человек. 220 – в крайне тяжёлом состоянии. На дому лечатся 3 813 граждан.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 365 165 случаев коронавируса. Вылечились 348 945 человек (+669), скончались 9 162 (+21).

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