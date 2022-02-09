Коронавирус в Молдове: ситуация на сегодняшнее утро

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За минувшие сутки в Молдове выявили 3024 новых случая коронавируса. Было сделано 13462 теста.

Информацию представили в Минздраве. 16 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

3126 человек лечатся в больницах. 223 находится в крайне тяжёлом состоянии, 31 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 24426 человек.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 474548 случаев коронавируса. Вылечились 419006 человек (+4992), скончались 10837 (+34).

Активными остаются 44710 случаев коронавируса.

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