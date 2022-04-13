Коронавирус в Молдове: ситуация на сегодняшнее утро

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За минувшие сутки в Молдове выявили 155 новых случаев коронавируса. Было сделано 3 945 тестов. Информацию представили в Минздраве.

3 новых случая были “завезены” из Украины. В больницах от коронавируса лечатся 302 человека. 44 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 3 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1 050 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 515 804 случая заболевания. Вылечились 502 452 человека (+261), скончались 11 474 (+3).

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