Коронавирус в Молдове: ситуация на сегодняшнее утро

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За минувшие сутки в Молдове выявили 385 случаев коронавируса. Было сделано 4 365 тестов. Информацию представили в Минздраве.

4 новых случая были “завезены”, остальные – местные. В больницах от коронавируса лечатся 373 человека. 41 находится в крайне тяжёлом состоянии, 2 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 1 546 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 512 047 случаев заболевания. Вылечились 497 127 человек (+346), скончались 11 409 (+1).

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