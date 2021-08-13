Коронавирус в Молдове: ситуация на пятничный вечер

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Сегодня в Молдове выявили 283 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 6 656 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 27 новых случаев “завезли”.

В Кишинёве выявили 90 новых случаев коронавируса, в Приднестровье – 51, в Кагуле – 16. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 261 807 случаев коронавируса. Вылечились 253 704 человека (+201 за сутки), скончались 6 301 (+3 за сутки). Активными остаются 1 802 случая заболевания.

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